شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الإنتقالي بـأبيـن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت الاشتباكات قبل قليل بين الجيش وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين . وقالت مصادر محلية لـ" عدن الغد " أن قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة يجري حاليا بين الجيش وقوات الانتقالي شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين . وأضافت بأن أصوات الاشتباكات يسمع في المدن القريبة من جبهتي الشيخ سالم والطرية شرق زنجبار . ولم يفصح المصدر أسباب اندلاع الاشتباكات التي أتت في ظل تفاهمات سياسية في الرياض .

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