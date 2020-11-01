شكرا لبحثكم عن خبر مواطنون في الشيخ عثمان يشكون من تكدس أكوام القمامة(صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكا عددٍ من المواطنين في مديرية الشيخ بالعاصمة المؤقتة عدن من تكدس أكوام القمامة في الأماكن العامة بالمديرية.

وقال المواطنون في رسالة بعثوها عبر صحيفة((عدن الغد))أن أكوام القمامة تتكاثر يوماً بعد آخر في الأماكن العامة بالشيخ عثمان دون أي تحرك جادة من السلطة المحلية في المديرية.

وأشار المواطنون إلى أن تكاثر أكوام القمامة في المديرية يشكل عليهم وأطفالهم خطراً كبيراً مع انتشار الأمراض والأوبئة بشكل مُخيف في الآونة الأخيرة..موضحين أن هناك أشخاص مجهولين يقومون بتقطيع أكياس القمامة والعبث بمحتوياتها.

وناشد المواطنون مدير عام المديرية د.وسام معاوية والجهات المختصة في المديرية بالتدخل العاجل لإزالة أكوام القمامة بأسرع وقت ممكن.

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