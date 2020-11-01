شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يوجه الدعوة للفنان محمد محسن عطروش يسافر الى صنعاء للعلاج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد مايسمى اللجنة الثورية التابعة للمليشيات الحوثي / محمد علي الحوثي، بانهم مستعدين للتكفل بعلاج الفنان اليمني محمد محسن عطروش. وقال الحوثي في تغريدة له: ‏علمنا ان الفنان اليمني الكبير محمد محسن عطروش، صاحب أشهر اغنية ضد الاستعمار البريطاني " برع يا استعمار من ارض الاحرار" يعاني من عدة أمراض، ولم يجد من يهتم به. داعيا الى نقله إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج. واختتم الحوثي قائلاً: اطلع يا محسن فربما اغنيتك لازالت تقض مضاجعهم ولا تقلق سيتم علاجك

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