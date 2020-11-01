شكرا لبحثكم عن خبر امارة مكة تكشف هوية قائد المركبة التي اقتحمت الحرم.. وتنفي وجود اصابات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية باشرت حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، مشيرة إلى أن سائق السيارة مواطن بحالة غير طبيعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أنه "عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة،ـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام" مشيراً إلى أنه لم يصب أي شخص بأذى.

وأضاف الدوسري: «اتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجار إحالته للنيابة العامة».