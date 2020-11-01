شكرا لبحثكم عن خبر المحاكم تفتح ابوابها في عدن بعد اعتذار الحزام الامني لـ قاضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل القاضي عواس كرامة ، عضو النيابة الابتدائية بمديرية البريقة في العاصمة عدن ، العميد محسن الوالي ، قائد الوية الدعم والاسناد ومرافقيه من القادة الامنيين لتقديم الاعتذار للقاضي عن التصرف المؤسف الذي بدر من احد جنود الحزام الامني الاسبوع الماضي وعلى اثره استنكرت الاوساط القضائية ما تعرض له كرامة فيما علقت المحاكم والنيابات اعمالها استجابة لدعوة نادي القضاة الجنوبي الذي رفع التعليق اليوم السبت.

وفي محكمة البريقة تمت مراسم تقديم الاعتذار من قيادة الاحزمة ممثلة بالقائد محسن الوالي وقبوله من القاضي عواس كرامة.. وتنشر عدن تايم نص المحضر :

"الحمد لله رب العالمين

في تمام الساعة الثالثة وخمسة واربعين دقيقة وصل قائد الوية الاحزمة الامنية والدعم والاسناد القائد محسن الوالي الى مبنى محكمة البريقة الابتدائية بحضور قيادات امنية وكان في استقبالنا فضيلة القاضي عواس كرامة عضو نيابة البريقة وجمع غفير من الحضور من ذوي القاضي وزملائه القضاة وعدد من الزملاء المحاميين.

وفي الللقاء القيت كلمات من راعي هذا الصلح القاضي محمد عبدالله خميس امان عضو الشعبة التجارية الاستئنافية عدن والقائد محسن الوالي والقاضي عواس كرامه تضمنت كلمة القائد محسن الوالي تقديم الاعتذار لما بدر من تصرف فردي لاحد المجندين الجدد وكان الرد من القاضي عواس بقبول الاعتذار مضيفآ ان ماحدث كان مجرد سوؤ تفاهم وقبل الاعتذار وقام في الحال بكتابة تنازل عن القضيه وكان قد حصل ذلك باجواء طيبة مفعمه بالتفائل وبمباركة جميع من حضروا اللقاء".