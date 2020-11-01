شكرا لبحثكم عن خبر شباب الاشتراكي في ابين يعقد موتمره بنجاح والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت صباح امس جلسات مؤتمر شباب الاشتراكي محافظة ابين تحت شعار من أجل تعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية في صنع القرار والسلام وتجديد الحزب الاشتراكي على طريق استعادة الدولة الجنوبية في قاعة الإرشاد الزراعي بمدينة جعار حيث اشرف الذي على جلسات الموتمر الاستاذ المناضل سعيد الهمامي عضوا اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة اشتراكي ابين وعلي دهمس عضواللجنة المركزية سكرتير الدائرة السياسية للحزب وعددا من أعضاء اللجنه المركزية وسكرتارية المحافظة

بدأت جلسات المؤتمر بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الجنوبية و تلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم القى الأخ سعيد الهمامي عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة ابين كلمة اشاد فيهابدور الشباب واسهاماتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة وأضاف ان الحزب ظل يرعى الشباب ويحفزهم للعلم والبنا واتاح امامهم فرص التعليم العالي في الداخل والخارج ومازال حزبنا يرى في الشباب القوة الحقيقية التي سترفد وتجدد في حياة الاشتراكي ونضالاته و متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

ثم القى علي حسين سعيد الباهزي عضو اللجنة المركزية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة استعرض فيها التقرير السياسي لنشاط الشباب خلال الفترة الماضية وعقب ذلك جرى العملية الانتخابية لقيادة المجلس التنفيذي لشباب الاشتراكي بابين مكونه من( 27) عضوا والهيئة التنفيذية من( 9) أعضاء برئاسة الأخ علي حسين سعيد سكرتير أول شباب الاشتراكي بمحافظة ابين ولجنة الرقابة والتفتيش من (3) أعضاء برئاسة الأخ ياسر دهمس.

الجدير بالذكر بلغ عدد المندوبين المشاركين في المؤتمر (62 ) مندوب ومندوبة وغياب 15 مندوبا