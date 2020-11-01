المشتركة تحقق إصابات مباشرة في مواقع المليشيا بالدريهمي جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

حققت القوات المشتركة إصابات مباشرة في مواقع المليشيات الحوثية بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، استخدمتها المليشيات لاستهداف القرى السكنية.



وقال مصدر عسكري، إن مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة في مناطق متفرقة بالمديرية.

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة حددت مواقع المليشيات، وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة، اوقعت خسائر فادحة، وتكللت بأخماد مصادر النيران.

وتستمر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في استهداف الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق الحديدة، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.