عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطباء بلا حدود: ارتفاع عدد حالات سوء التغذية في مستشفى عبس بحجة

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

أفادت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، بارتفاع حالات سوء التغذية في مستشفى عبس بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.



وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إنه في عام 2020 ارتفعت عٌدد حالات سوء التغذية في مستشفى عبس الذي تدعمه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 30٪ مقارنة بنفس الأشهر من عام 2019.

وأوضحت أن الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد تقل أعمارهم عن خمس سنوات يتم إدخالهم إلى وحدة التغذية العلاجية المكونة من 45 سريراً في مستشفى عبس والذي يعتبر المستشفى الأكبر في المنطقة.

وقال باولو ميلانيسيو، منسق مشروع عبس في منظمة أطباء بلا حدود: "على مدى شهور، شهدنا تناقص في معدلات القادمين إلى المستشفى.

واستدرك: "الآن، العديد من تلك العائلات التي كانت تخشى فيروس كوفيد19 تأتي إلينا عندما يكون وضع أقاربها في غاية السوء. هذا يجعل العلاج أكثر تعقيدًا".

وأعرب عن أملهم أن يفهم الناس أن المجيء إلى المستشفى يعتبر آمن وأن يأتوا في الوقت المحدد للبحث عن علاج لأقاربهم".