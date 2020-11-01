شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جنوبي الحديدة الأحد 1 نوفمبر 2020 الخليج 365 تجددت، السبت، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وميليشيات الحوثي، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "الحوثيين نفذوا محاولتي تسلل من جهتي الشمال الشرقي والشمال الغربي لمدينة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)". وأضاف أن "القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة بمختلف الأسلحة مع عناصر الحوثيين، انتهت بكسر محاولتي التسلل". ووفقاً لألوية العمالقة، "قُتل وجُرح العشرات من الحوثيين خلال المعارك". والثلاثاء الماضي، أعلنت القوات المشتركة مقتل ثلاثة من ميليشيات الحوثي بينهم قائد ميداني وإصابة 4 آخرين خلال إحباط قوات اللواء "الثاني عمالقة" محاولة تسلل نفذتها الجماعة، في منطقة الفَازة بمديرية التُحيتا جنوبي الحديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جنوبي الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.