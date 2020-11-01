الشوافي يتوقع مؤشرات الطقس للايام القادمة وتحذيرات من اجواء شديدة البرودة وامطار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



تحدث الفلكي عدنان الشوافي عن مؤشرات الطقس لهذا الإسبوع و يقول بحسب البيانات و نماذج الطقس فان أهم موشرات الطقس من السبت 31 أكتوبر 2020 لاسبوع قادم، متوقعاً أمطار متفاوتة الشدة على ارخبيل سقطرى وقد تصل الى الغزيرة، مع توقع نشاط بسيط لامطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية و الجنوبية و مناطق محدودة من المرتفعات الجبلية الغربية خصوصا مع نهاية الأسبوع.

و تابع “الشوافي” بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع شبه استقرار بداية الإسبوع ومن الاثنين تنخفض درجة الحرارة الصغرى واجواء باردة و شديدة البرودة على المرتفعات والاحواض الجبلية، داعياً الى توخي الحذر خصوصا الأطفال و كبار السن و العاملين ليلا وفي الصباح الباكر وكذا رعاة الماشية و النحل.

كما خص المزارعين بتفاصيل الحالة الجوية مشيرًا للنشاط النسبي للغطاء السحابي والعوامل الجوية والتي قد تجعل حدة التأثير على المزروعات (الضريب) أقل مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أنه لا يوجد هامش لاستبعاده على بعض المواضع (ليس على نطاق واسع) داعيا إلى توخي الحذر في مثل هذة الحالة خصوصا من الإثنين القادم على بعض المزروعات التي تتأثر سريعاً، ودعى لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس اليومية.