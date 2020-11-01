جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن تحرير عدد جديد من أسرى ابطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب. وأوضح رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى في بيان له، السبت، أن خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية تم تحريرهم في عملية تبادل بجهود محلية مع مرتزقة العدوان في مأرب.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى يكشف عن تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية بجبهة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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