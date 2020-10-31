شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يهنئ نظيره الجزائري بالعيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبدالعزيز جراد، بمناسبة احتفالات الشعب الجزائري الشقيق بذكرى العيد الوطني.

وعبر رئيس الوزراء عن أطيب تهانيه وتمنياته للجزائر قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية، واستمرار التطور والازدهار ..منوها بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، والحرص الدائم والمشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين.

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