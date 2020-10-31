أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

مظاهرة حاشدة بتعز تندد بالإساءة للرسول الكريم https://www.elyamnelaraby.com/509662/ إحصائية طبية: نحو 760 حالة وفاة وإصابة جراء حوادث السير خلال 9 أشهر https://www.elyamnelaraby.com/509663/ بيان مهم صادر عن نادي القضاة الجنوبي (النص) https://www.elyamnelaraby.com/509667 الضالع.. القوات الجنوبية تحقق تقدم في جبهة تورصة الأزارق وتسيطر على جبل استراتيجي https://www.elyamnelaraby.com/509673/ Advertisements الفاو: الجراد الصحراوي يقضي على المحاصيل الزراعية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/509686/ قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/509688/ البحسني يحيي جهود قيادة ومنتسبي مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان https://www.elyamnelaraby.com/509689/ مسام يعلن إتلاف وتفجير 19539 لغم وقذيفة غير منفجرة في مأرب والساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/509692/ مليشيا الحوثي تنقل قيادات ومشرفين متورطين بقضايا فساد إلى محافظات أخرى https://www.elyamnelaraby.com/509696 الارياني: تمادي النظام الايراني في سياساته الاستفزازية نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي https://www.elyamnelaraby.com/509732/

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