جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بإغلاق مدرسة الحكمة اليمانية الأهلية في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة. وبحسب القرار فإن إغلاق مدرسة ” الحكمة اليمانية ” نتيجة لممارستها العملية التعليمية والتربوية بدون ترخيص ما يخالف أحكام ونصوص قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة رقم (١١) لسنة ١٩٩٩م ولائحته التنفيذية. إلى ذلك أعلنت وزارة التربية عن ١٦ مدرسة أهلية بأمانة العاصمة لم تعالج الاختلالات فيها تشمل مدارس سام الفرع، براعم النور، فجر المستقبل، سام فرع البنات بمديرية آزال ومدارس نجوم اليمن، عمر بن عبد العزيز، فجر العاصمة، القلم الفرع، مروج اليمن بمديرية شعوب ومدارس ضياء اليمن، قرة العين، مستقبل الأجيال، بسمة وطن، مشاعل النور بمديرية السبعين بالإضافة إلى مدرسة أنوار الغد بمديرية بني الحارث ومدرسة سام بمديرية صنعاء القديمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تغلق إحدى المدارس وتوجه تحذير اخير لـ 16 مدرسة أهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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