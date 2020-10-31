شكرا لبحثكم عن خبر اخر تسريب .. وزراء حكومة معين عبدالملك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هذه الاسماء التي تم اختيارها لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة وهي مؤكدة 100% وعلى ضمانتي.. عبدالسلام صالح حميد - وزيرا للنقل ( انتقالي ) م. مانع بن يمين - وزيرا للاشغال العامة والطرق ( انتقالي ) اوس العود - وزيرا للنفط ( المؤتمر ) د. واعد عبدالله باذيب - وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ( الاشتراكي ) سالم السقطري - وزيرا للزراعة والاسماك ( الانتقالي ) نيران سوقي - وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ( الانتقالي ) معمر الارياني - وزيرا للاعلام والثقافة والسياحة ( المؤتمر ) راجح باكريت - وزيرا للكهرباء ( مكون المهرة وسقطرى ) د. عبدالناصر الوالي - وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات ( الانتقالي ) Advertisements طارق العكبري - وزيرا للتربية والتعليم ( مكون حضرموت الجامع ) علي الاعوش - وزيرا للعدل ( المؤتمر ) احمد احمد الميسري - وزيرا للداخلية( الرئيس) نايف البكري- وزيرا للشباب والرياضة ( المقاومة) محمد علي المقدشي-وزيرا للدفاع( الرئيس) عثمان مجلي- وزيرا للشؤون القانونية (مؤتمر) مانع المطري- وزيرا للإدارة المحلية (ناصري) توفيق الشرجبي- وزيرا للمياه (اشتراكي) سالم بن بريك- وزيرا للمالية (الرئيس) # جمال - المارمي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخر تسريب .. وزراء حكومة معين عبدالملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.