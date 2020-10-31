مركز الملك سلمان ينفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض محافظة حجة.



كما واصل المركز ،تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

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