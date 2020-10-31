اللواء طيمس يتراس اجتماعاً بقادة ألوية المنطقة العسكرية الاولى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ترأس قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس، اليوم، اجتماعا ضم قادة ألوية المنطقة ونائب مدير عام الامن والشرطة بالوادي والصحراء، لمناقشة ابرز التحديات التي تواجهها وحدات المنطقة والوحدات الامنية ووضع التدابير والحلول الأمنية والعسكرية لمواجهة تلك التحديات .
وحث اللواء الركن طيمس، في الاجتماع الذي حضره رئيس اركان عمليات المنطقة الاولى العميد الركن/ يحيى محمد ابوعوجاء وقائد محور ثمود العميد الركن عبدربه طريق ،القادة العسكريين على مضاعفة الجهود، ورفع مستوى اليقضة والجاهزية لمواجهة أية مخاطر تحدق بمناطق انتشار وحداتهم ومدن الوادي والصحراء وأهلها ومقدراتها الوطنية.
ودعا قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 مدرع، القادة لتوفير المناخ الجيد للجنود المنتسبين لوحداتهم العسكرية حسب الامكانيات المتاحة..مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الجنود واستشعارهم للمسؤولية تجاه وطنهم رغم الظروف الراهنة.
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