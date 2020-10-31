الوكيل مفتاح يدشن تمليك 50 تكتك نقل لنازحين معاقين وايتام بمأرب بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية، تسليم مفاتيح واوراق التمليك (تكتك نقل) لعدد 50 مستفيدا من ذوي الاعاقة والايتام والاشد فقرا، لمساعدتهم في اعالة اسرهم وتحسين مستواهم المعيشي، والمقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة ضمن حملة (الكويت الى جانبكم).

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وخلال التدشين اعرب الوكيل مفتاح عن سعادته في تدشين مشروع تسليم وتمليك 50 تكتك نقل والتي ستخدم 50 اسرة، وتوفر لها فرصة عمل تحسن من وضعها المعيشي وتحولها الى اسر منتجة وعاملة بدلا من الاعتماد على المساعدات الغذائية الجاهزة.. معربا عن شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على وقوفها الاخوي الصادق الى جانب اليمن وتدخلاتها الانسانية القيمة والتي تتسم بالاستدامة والاثر الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي الفاعل..متمنيا على بقية المنظمات الانسانية بالتوجه والاهتمام بتنفيذ المشاريع الانسانية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع وتفتح لهم فرص عمل وافاق جديدة للانتاج والتنمية، بدلا عن الاكتفاء بالتدخلات الطارئة ذات الاثر المحدود والاني.

من جانبه اشار المدير التنفيذي لاستجابة، الى ان هذه الدفعة من (تكتك النقل) التي يجري تسليمها اليوم للمستفيدين والبالغ كلفتها 450 الف ريال سعودي، تعتبر مرحلة اولى من مشروع طموح يهدف الى تحسين سبل العيش ومساعدة الاسر الاشد فقرا والمعاقين والايتام من تحسين دخلهم والاندماج في السوق الاقتصادية والتحول من الاعالة الى العمل والانتاج والاعتماد على الذات.

هذا وقد عبر المستفيدين عن فرحتهم الغامرة واهمية هذا المشروع في تحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي لاسرهم.