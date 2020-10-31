محافظ مأرب يضع حجر الأساس لأول مشروع استثماري سياحي ترفيهي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ،اليوم، حجر الأساس لمشروع منتجع سد مأرب السياحي، كأول مشروع استثماري سياحي ترفيهي نوعي في المحافظة تابع للقطاع الخاص يجمع بين السياحة والترفيه، بتكلفة اجمالية 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

Advertisements

وعقب وضع حجر الأساس ،اطلع المحافظ العرادة على تصميمات المشروع الذي يقام في منطقة سد مأرب التاريخي..مستمعاً من رئيس مجلس إدارة شركة مأرب انترناشونال للسياحة والسفريات هادي زبين والمدير التنفيذي خالد الشرجبي، إلى شرح عن المشروع الذي ينفذ على أربع مراحل خلال ثلاث سنوات، تنفذ المرحلتان الأولى والثانية خلال السنة الأولى من المشروع، ويتميز بدمج الحدائق المتطورة والهادئة مع الاستثمار السياحي الراقي مع مراعاته للآثار البيئية وخصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرض زبين مكونات المشروع والتي تشمل (غرف ومطاعم سياحية، وحدائق وألعاب، وشاليهات سكنية، ومجمعا رياضيا ومسابح عامة وخاصة، وحدائق مائية، ومناطق خضراء وجلسات عامة، ومباني الخدمات).. منوها إلى أن المشروع في مراحله الأربع متوقع أن يوفر ما يقارب من ألف فرصة عمل بشكل مباشر.

وأعرب المحافظ العرادة في تصريح صحفي ، عن سعادته في وضع حجر الأساس وتدشين انطلاق أعمال التنفيذ لأول منتجع سياحي خدمي على مستوى محافظة مأرب والإقليم، إلى جانب أهميته كونه حول سد مأرب العظيم الذي يعتبر واحدا من المقاصد السياحية المهمة في محافظة مأرب على المستوى المحلي والعالمي، ودور المنتجع في تلبية احتياجات المواطنين والزائرين للسد من أبناء المحافظة والنازحين الذين تكتظ بهم، إلى جانب ما سيمثله من قيمة مضافة كمتنفس ترفيهي للعائلات.

وأشار المحافظ العرادة إلى أن هذا المشروع يعتبر باكورة الاستثمار الخدمي السياحي في المحافظة بما يعزز قطاع السياحة الحيوي والفريد في المحافظة ويشجع بقية المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها هذا القطاع..مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة ستستمر في تقديم كافة التسهيلات لرأس المال المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في المحافظة.