المليشيا تجدد استهداف القرى السكنية في الجبلية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
جددت مليشيات الحوثي، السبت 31 أكتوبر /تشرين الأول 2020، استهداف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وذكرت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيل على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.
ولفتت المصادر، إلى أن القصف تزامن مع فتح الحوثيين نيران أسلحتهم الرشاشة عيار 14.5 بشكل عشوائي، مما أحدث خوفًا وهلعًا في أوساط الأهالي الآمنين في منازلهم.
ومنذ انطلاق الهدنة الأممية في أواخر عام 2018م تتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي، مما أدى لمقتل وجرح الآلاف من المدنيين وخسائر مادية في ممتلكاتهم.
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