مسام يعلن إتلاف وتفجير 19539 لغم وقذيفة غير منفجرة في مأرب والساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

نفذ المشروع السعودي "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عمليتي تفجير وإتلاف لـ19539 لغم وقذيفة غير منفجرة في محافظة مأرب والساحل الغربي، في إطار جهود فرق المشروع لتأمين أغلب المناطق اليمنية وعودة الحياة إليها.

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وذكر مدير عام المشروع "أسامة القصيبي" في تصريح خاص لمكتب مسام الإعلامي، أن عملية الإتلاف التي نفذها الفريقين 14 و11 مسام في محافظة مأرب شملت على 18794 قذيفة غير منفجرة وذخائر متنوعة و50 لغم مضاد للدروع.

وقال "القصيبي"، أن عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف بمديرية ذباب بالساحل الغربي شملت هي الأخرى على 170 لغم مضاد للدروع، و140 قذيفة غير منفجرة، و381 فيوز وكبسولة بالإضافة إلى لغمين مضادين للأفراد، وقنبلة يدوية وصاروخ مفخخ.

ولفت "القصيبي" إلى أن مشروع مسام تمكن منذ أن بدأ عمله في اليمن وحتى اليوم من تنفيذ 88 عملية إتلاف وتفجير منها 37 عملية إتلاف في قطاع الساحل الغربي و21 عملية إتلاف في محافظة مأرب فيما البقية تم تنفيذها في محافظات شبوة والجوف وصعدة.

وأوضح مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، أن مشروع مسام مستمر في مسيرته الإنسانية لتأمين الأرض والإنسان اليمني من خطر الألغام والعبوات الناسفة التي يتم تطوير صناعتها وطرق زراعتها وتمويهها بشكل مستمر من قبل مليشيا الحوثي.