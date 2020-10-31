تعز: مظاهرة حاشدة تنديدًا بالإساءة للنبي الأكرم والإسلام

شهدت مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، السبت، تظاهرة شعبية حاشدة تنديدا بالإساءة الفرنسية المدعومة من الرئيس إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.



وجابت التظاهرة شوارع المدينة رافعين لافتات تندد بالإساءة إلى النبي محمد ورعاية السلطات الفرنسية لتلك الإساءات.



وعبر المتظاهرون عن إدانتهم الشديدة للرسوم الفرنسية التي أساءت للرسول الكريم والدين الإسلامي. داعيين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.





ودعا البيان الصادر عن المظاهرة، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الكف عن الاستفزازات التي تولد تبعات سيئة وغير مقبولة.



وقال البيان: "ندين تلك الاعتداءات المؤسفة ضد أي إنسان على خلفية الإساءات المذكورة وأي اعتداءات مادية تطال الإنسان ومن أي نوع".



وأضاف أن "مواجهة الإساءة ضد ديننا ونبينا، يجب أن تواجه بخطاب مدني يكشف زيف الإساءة وخطورتها على حق الإنسان ومعتقداته كما تواجه بطرق سلمية معبرة مثل المقاطعة المعلنة للبضائع وما شابه".



وأشار إلى أن "الاعتداءات على روح الإنسان أيا كان فهي تسيء لرسالة الإسلام ونبي الرحمة ومدانة، وهي أفعال معبرة عن قصور فهم وعن و جهل بروح الإسلام وسماحته".



واعتبر البيان دعوات الشعوب الإسلامية لمقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية "حق طبيعي من حقوق تلك الشعوب لمواجهة الصلف والتطرف ضدها من قبل جهات رسمية ودول (..) كما هو الحال بالرئيس الفرنسي الذي يقود عملية حرب وتشويه ضد الإسلام بصورة غير مسبوقة".

وشهدت تعز أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة تنديدًا بالإساءة للإسلام وللرسول محمد صل الله عليه وسلم.

