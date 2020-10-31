شكرا لبحثكم عن خبر ماكرون: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أؤيد الرسوم المسيئة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفهمه لمشاعر الغضب التي اجتاحت العالم الإسلامي عقب نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص)، نافيا أن تكون حكومة بلاده تقف خلف هذه الرسوم.
وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة خاصة، ستذاع في وقت لاحق على قناة الجزيرة القطرية، إن الرسوم المسيئة التي نشرتها مجلة ”شارلي إيبدو“ ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة“. وأضاف أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.
وأضاف ماكرون: ”أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي، ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم“.
وأضاف: ”هناك أناس يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه“.
واعتبر ماكرون أن المسلمين هم الأكثر تضررا من تصرف هؤلاء الذين يحرفون الإسلام.
المصدر :موقع ارم الاماراتي
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