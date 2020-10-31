البحسني يحيي جهود قيادة ومنتسبي مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حيّا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، جهود قيادة ومنتسبي مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان للتوعية بالشهر الوردي "أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي".



واثنى المحافظ على الفعاليات والنشاطات التوعوية التي نفذتها المؤسسة وفروعها في جميع مديريات المحافظة ومحافظتي شبوة والمهرة، من خلال العديد من المناشط والمحاضرات المحفزة والداعية لسرعة التوجه لمراكز وعيادات الكشف المبكر المنتشرة في المستشفيات ومقر المؤسسة.

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وقال المحافظ إن تفاعل المؤسسة سنوياً مع هذا الحدث ومواكبة العالم التوعية به وبغيره من المناسبات العالمية، أمر يستحق التقدير لحماية المجتمع من خطورة المرض وتجاوز آثاره في بداياته الأولى.

وكانت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان قد دشنت مطلع أكتوبر فعاليات توعوية بمناسبة (الشهر الوردي) تحت شعار "التباعد_حماية_والكشف_وقاية" في دلالة للتوعية بسرطان الثدي، والتحذير من مخاوف جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم هذا العام،

ودشنت المؤسسة فعالياتها التوعوية هذا العام 2020م، بساحة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة المكلا، الذي اكتسى وغيره من المعالم التاريخية بحضرموت وشبوة والمهرة اللون الوردي ، للتعريف بدلالات أهمية الوقاية من المرض عبر الكشف المبكر وتعميق الوعي لدى المجتمع للدفع بالنساء صوب مراكز وعيادات الكشف المبكر لضمان اكتشاف المرض في مراحله الأولى.