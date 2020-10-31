شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 31/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية "خب والشعف" بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

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