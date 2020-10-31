الفاو: الجراد الصحراوي يقضي على المحاصيل الزراعية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بتأثر سبل عيش المزارعين والرعاة في اليمن، بشدة، جراء الانتشار المستمر للجراد الصحراوي.



ووفق تقرير للفاو فقد "دمرت الآفة الزراعية المحاصيل في العديد من مناطق البلاد، مما أدى إلى زيادة معاناة آلاف الأشخاص المنهكين بالفعل، بسبب سنوات من الصراع".

وذكرت المنظمة في تقريرها أنها "تدعم وزارة الزراعة والري اليمنية في جهود مكافحة الجراد الصحراوي من خلال تقديم الخدمات اللوجستية وتدريب الفرق الميدانية".

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ولفتت إلى أن "الجراد الصحراوي هاجم محاصيل الفجل والبصل والسمسم والجرجير وحتى النخيل، مما كبد المزارعين خسائر كبيرة".

ونقل التقرير عن "مساعد مبارك علي الجنيمي"، وهو مزارع وراع من قرية حريب في محافظة مأرب قوله إن "أسراب الجراد هاجمت المزارع ولم تُبق أي محصول، والآن سيأكل الناس علف الحيوانات الذي كانوا يستخدمونه لإطعام أغنامهم".

من جانبه قال "حسين محمد عبد الله الزبيدي" (مزارع من قرية الردود بمحافظة تريم) إن "الجراد أكل كل شيء في أربعة أيام. لم يترك شيئا سوى العصي".

وأوضحت منظمة الفاو أن "اليمن يمثل أرضا خصبة لتكاثر الجراد الصحراوي وأن مكافحة انتشاره أمر بالغ الأهمية في سبيل منع انتشار جديد للآفة في كل من منطقة القرن الأفريقي وجنوب غرب آسيا".

وأشارت إلى أنها "وفرت ما يقارب من 15 ألف لتر من المبيدات ودربت 393 فريقاً ميدانيا على تقنيات المكافحة الفعالة وأفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة".

يذكر أن الجراد الصحراوي يعتبر من أكثر الآفات المهاجرة ضررا في العالم، ويمكنه التكاثر بوتيرة سريعة جدا في ظل الظروف المناسبة. كل ثلاثة أشهر، يمكن لدورة التكاثر أن تشهد نمو أعدادها بنحو 20 ضعفا.