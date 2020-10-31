مليشيا الحوثي تدفن قضية حسن زيد وتزعم تصفية المتورط الثالث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أعلنت سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم السبت، مقتل الشخص الثالث في قائمة المتهمين باغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الجماعة حسن زيد، وأكدت أنه قاوم رجال الأمن أثناء محاولتهم اعتقاله.
وقالت وزارة داخلية الحوثيين، في بيان مقتضب صباح اليوم إن "العنصر الرئيسي في خلية اغتيال حسن زيد"، لقي مصرعه "بعد مقاومته الحملة الأمنية في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار".
وبحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، فإن العنصر الرئيسي المتهم باغتيال حسن زيد، يدعى "محمد علي أحمد حنش".
وهذا ثالث شخص يكشف الحوثيون عن تورطه في اغتيال حسن زيد، ومقتله أثناء مقاومة اعتقاله.
وتدور شكوك حول سعي الحوثي لدفن القضية بادعاء قتل المنفذين.
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