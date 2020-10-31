التحالف يدمر عربات تقل عناصر لمليشيا الحوثي في الصفراء بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ صعدة

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، السبت 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020م، عربات تحمل عناصر لمليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الصفراء محافظة صعدة (شمالي اليمن).



وذكر مصدر عسكري أن المقاتلات استهدفت عربات المليشيا كان دفع بها الحوثيون من وادي "الاشر" نحو مرتفعات "خضاض" ومحاولتها التوغل في مناطق تتحركز فيها القوات الحكومية.

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وأكد المصدر أن وحدة الاستطلاع العسكري رصدت تحركات التعزيزات الحوثية وتم تدميرها من قبل مقاتلات التحالف العربي وقتل جميع من كانوا عليها.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على مصرع ما لا يقل عن 5 من عناصر الميليشيا الحوثية وتدمير أطقم تابعة لهم في مديرية باقم شمال ذات المحافظة.

وذكرت المصادر أن تلك العناصر لقت مصرعها بقصف شنته مدفعية القوات الحكومية امس الخميس، على مواقع متفرقة استهدف تجمعات لمليشيا الحوثي بالقرب من مثلث باقم.

كما استهدفت المقاتلات بعدة غارات مواقع وأطقما حوثية في الجبهة ذاتها، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا.

ومنذ أيام كثفت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية غاراتها مستهدفة مواقع وآليات وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظات صعدة وحجة ومأرب والجوف، تكبدت على خلفيتها عناصر المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.