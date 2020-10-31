الضالع.. المقاومة تسيطر على جبل المشمَّر ومواقع استراتيجية في الأزارق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أحرزت القوات المشتركة والمقاومة تقدما ميدانيا بسيطرتها على مواقع استراتيجية في مديرية الازارق بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



ووفق المركز الاعلامي لمحور الضالع، نقلا عن مصدر عسكري ميداني، تمكنت وحدات من المقاومة الجنوبية المرابطة في جبهة تورصة الأزارق من السيطرة التامة على جبل المُشَمِر الإستراتيجي ومنطقة السرايا والمواقع المجاورة لها في عملية هجومية اشتركت فيها مختلف الوحدات العسكرية المرابطة في الجبهة.

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وأكد أن المقاومة أصبحت تتمركز في جميع المواقع المحررة بعد دحر المليشيا الحوثية منها وتأمينها.

وكانت قد نفذت وحدات من المقاومة الجنوبية مسنودة من المقاومة الشعبية مساء الجمعة، عملية عسكرية خاطفة شنت خلالها هجوما مباغتت على عناصر المليشيا الحوثية الارهابية، استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

واسفرت تلك المواجهات عن تكبد المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وتحتل المواقع المحررة اهمية استراتيجية كبيرة خصوصاً جبل المشمر الذي يطل على مناطق واسعة من منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية، وسيطرته النارية على خط إمداد المليشيا الحوثية المتواجدة في هذه المنطقة والذي يربطها بباقي مناطق مديرية ماوية في الجهة الغربية ومركز المديرية.

بدورها، استقدمت المليشيا تعزيزات بشرية وشنت هجمات متفرقة من جهة قطاع "باهر- ماوية" تحت غطاء ناري مكثف على مواقعهم وكذلك قرى الرباط التابعة لمديرية الازارق لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها.