مصرع قائد ميداني حوثي ومرافقيه في عملية نوعيَّة جنوب العود 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

الضالع - الخليج 365

تمكَّنت وحدات من القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة من تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها قيادي ميداني يتبع المليشيات الحوثية كان يتحصن مع مرافقيه داخل أحد المباني شمال حبيل العِبدي جنوبي منطقة العود، تكللت بتحقيق هدفها.

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وفي حديث للقائد "محمد علي الأزرقي" أحد القيادات الميدانية لقوات الحزام الأمني خص به «المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» قال فيه:" إن هذه العملية التي نفذتها سرية من قوات الحزام وأخرى من اللواء 30 مدرع أتت بعد عملية رصد لتحرك هذا القائد مع مرافقيه ومكوثه بالمكان المحدد، وقد تم الإجهاز على الهدف بشكل مباغت وعودة كافة أفراد العملية إلى مواقعها بسلام بعد تنفيذ العملية.

المليشيات الحوثية من جانبها حاولت الرد على هذه العملية بشنِّ قصف هستيري من مختلف العيارات المتوسطة والثقيلة، في الوقت الذي جوبهت فيه بردٍّ مماثل لتندلع حينها معركة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استمرت لأكثر من ساعة بشكل محتدم، تمكن دروع القوَّات الجنوبيَّة خلالها من استهداف أماكن العيارات الثقيلة للمليشيات وأسكت نيرانها بإصابات دقيقة.