شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز عارية بحمالة صدر بنفسجية .. شاهد ماذا تفعل مع الحمار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حالة من الجدل أثارتها الفنانة الاستعراضية صافيناز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد نشر فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وانهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها، منها من هاجمها ومنها من أعجب بالفيديو.
وظهرت صافيناز بالفيديو وهي ترتدي حمالة صدر بنفسجية، وتيشرت شفاف يبرز ملامح جسدها، وعلقت قائلة: “بحب أركب الحمار”، ليرد أحد الأشخاص بالفيديو قائلاً: “طيب أشيلك وأركب الحمار”، لترفض صافيناز وتركب الحمار بنفسها.
يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، ، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل
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