شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحصائية طبية: نحو 760 حالة وفاة وإصابة جراء حوادث السير خلال 9 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت إحصائية صادرة عن هيئة مستشفى سيئون العام، عن وفاة وإصابة 757 شخص خلال الفترة من يناير حتى 30 سبتمبر الماضي. وقال رئيس الهيئة الدكتور أنيس عيديد، إن الهيئة استقبلت 66 حالة وفاة و691 مصاب جراء حوادث السير خلال الفترة، وفق وكالة سبأ الرسمية. وحث عيديد كافة المواطنين إلى الالتزام والتقيد بإجراءات السلامة، وتجنب السرعة الزائدة اثناء قيادة المركبات، ومنع صغار السن من القيادة، للحفاظ على سلامة الجميع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحصائية طبية: نحو 760 حالة وفاة وإصابة جراء حوادث السير خلال 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.