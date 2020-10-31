شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مظاهرة حاشدة بتعز تندد بالإساءة للرسول الكريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 تعز - الخليج 365 خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة تعز، للتنديد بالإساءات الفرنسية للرسول الكريم.

Advertisements وجابت التظاهرة شارع جمال في مدينة تعز رافعين لافتات تندد بالإساءة إلى النبي محمد ورعاية السلطات الفرنسية لتلك الإساءات. وهتفت الجماهير الغاضبة بحدة ضد التوجه الفرنسي المعادي للإسلام. وكانت مظاهرة غاضبة خرجت أمس بتعز في ساحة الحرية أعقبت صلاة الجمعة منددة بالإٍاءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

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