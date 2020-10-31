شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. اغتيال الحميدي بقلب مدينة الضالع قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون مجهولون عنصرا من عناصر المقاومة بمدينة الضالع ظهر يوم السبت . واطلق مسلحون على متن دراجة نارية النار على الشاب محمد عبدالواحد ناجي الحميدي بينما كان على متن طقم عسكري. وكان الحميدي عائدا بحسب مصدر محلي لصحيفة "عدن الغد" من الجبهة حينما تعرض لاطلاق نار. Advertisements واسفر إطلاق النار عن مصر الحميدي على الفور. والحميدي هو نجل قيادي في حزب الاصلاح بالضالع .

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