مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في مركز التحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإجرامية، الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

Advertisements وقال مصدر محلي ان مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية ومنازل بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120، بصورة همجية، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين. ويأتي هذا القصف انتقامًا من المليشيات الحوثية بعد مصرع 7 من عناصرها وجرح آخرون، يوم أمس إثر كسر القوات المشتركة تسلل للمليشيات في ذات المديرية.

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