أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

أفتخر بهويتي..عمل فني للفنان القدير محفوظ بن بريك https://www.elyamnelaraby.com/509615/ الارياني: تمادي النظام الايراني ناجم عن صمت المجتمع الدولي https://www.elyamnelaraby.com/509646/ 231 ألف يمني استفادوا من مساعدات الهلال الإماراتي منذ بداية العام https://www.elyamnelaraby.com/509650/ Advertisements معلمة عدنية تفوز بلقب أفضل معلمة للغة الإنجليزية في العالم https://www.elyamnelaraby.com/509656/ ننشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/509613/ استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/509614/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/509642/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/509643/

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