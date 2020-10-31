مليشيا الحوثي تعاود استهداف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

عادوت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، استهداف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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وذكرت مصادر محلية في الجاح، إن المليشيات استهدفت القرى السكنية بقذائفBMB، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7، وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة على مزارع المواطنين بصورة هستيرية.

وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي خلّف حالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم لا سيما الأطفال والنساء.

وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، في ظل صمت وتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات.