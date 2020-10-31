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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 75 خرقا حوثيا بمناطق متفرقة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
ارتكتب مليشيات الحوثي الإجرامية،75 خرقا جديدًا للهدنة الأممية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة خلال 12 ساعة الماضية من يوم الجمعة.
وقال مصدر عملياتي، إن القوات المشتركة رصدت 75 خرقًا قامت بها المليشيات الحوثية في مناطق: الطور والجاح والفازة والجبلية ومركز مدينة التحيتا وحيس وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.
وأضاف المصدر، أن الخروقات الحوثية شملت عمليات قصف واستهداف طالت الاحياء والقرى السكنية، بقذائف الهاون عيار 120، 82 وقذائف BMB، RBG وسلاح م.ط 23 والأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.4 وسلاح 12.7 ومعدلات البيكا.
وادن المصدر، ما تقوم به مليشيات الحوثي من خروقات وانتهاكات متواصلة بحق المدنيين الأبرياء، وما ينتج عنها من ضحايا وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
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