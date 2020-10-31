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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطنين برصاص مسلحين مجهولين في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
الخليج 365 - متابعات
أصيب أمس الجمعة مدنيين برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة عدن جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على مدنيين في منطقة "زهرة خليل" بين مديرية الشيخ عثمان ودار سعد.
وبحسب المصادر أصيب 3 مدنيين بجراح خطرة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
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