شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطنين برصاص مسلحين مجهولين في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 الخليج 365 - متابعات أصيب أمس الجمعة مدنيين برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة عدن جنوبي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على مدنيين في منطقة "زهرة خليل" بين مديرية الشيخ عثمان ودار سعد. وبحسب المصادر أصيب 3 مدنيين بجراح خطرة. وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطنين برصاص مسلحين مجهولين في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.