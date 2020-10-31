معلمة عدنية تفوز بلقب أفضل معلمة للغة الإنجليزية في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرمت منظمة"التعليم أولاً" (EF) السويسرية المعلمة نهى سلطان سعيد، من محافظة عدن، بعد أن تم اختيارها ضمن أفضل مدرسي اللغة الإنجليزية في العالم.



وقالت منظمة "التعليم أولاً" على موقعها الرسمي أن المعلمة نهى سلطان اختيرت كأفضل معلمة للغة الإنجليزية في العالم ضمن مسابقة شارك فيها 700 معلم ومعلمة من 40 دولة.

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