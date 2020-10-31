الارياني: تمادي النظام الايراني ناجم عن صمت المجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

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قال وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال معمر الارياني ان تمادي النظام الايراني في انتهاج السياسات الاستفزازية والتصعيد في الملف اليمني نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي، وتقاعس مجلس الامن عن القيام بمسؤولياته في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.



وأوضح ان ‏ظهور المدعو حسن ايرلو الضابط في فيلق القدس الارهابي في فعالية مليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة ‎صنعاء، يؤكد ما قلناه من قيام نظام ايران بفرض ‎حاكم عسكري لصنعاء والصلاحيات المطلقة الممنوحة له للاشراف الميداني على عمليات التحريض المذهبي والطائفي وحشد المغرر بهم لجبهات القتال.

‏واشار الارياني الى ان محاولات طهران فرض أمر واقع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا تعكس بأي حال حقيقة الواقع على الارض ولن يكتب لها النجاح، فالشعب اليمني الذي قاوم ولا يزال المشروع التوسعي الايراني يرفض بكل فئاته وأطيافه كل اشكال الوجود والوصاية الايرانية وسيواصل نضاله حتى تحرير كل شبر من التراب اليمني.