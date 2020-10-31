مقتل شخصين وإصابة اخرين بينهم طفلين في انفجار بتعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

قتل شخصان وأصيب اخرين، بينهم طفلان، الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة في عربة عسكرية، بالقرب من سوق شعبي بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر اعلامية أن عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري يتبع أحد قادة المرتزقة، ظهر الجمعة، جوار سوق عبده سيف لبيع القات في منطقة بير باشا الواقعة تحت سيطرة مليشيا الإصلاح.. مشيرة الى أن التفجير يأتي ضمن اعمال التصفية والخلافات القائمة بين مليشيات المرتزقة الموالين للسعودية وحلفائهم الموالين للامارات.

وبحسب المصادر فقد استهدف مجهولون الطقم العسكري التابع لماجد سرحان المعروف ب”ماجد الأعرج”

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