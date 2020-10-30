شكرا لبحثكم عن خبر اختيار معلمة عدنية ضمن افضل معلمي اللغة الإنجليزية في العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرمت منظمة"التعليم أولاً" (EF) السويسرية المعلمة نهى سلطان سعيد، من محافظة عدن، بعد أن تم اختيارها ضمن أفضل مدرسي اللغة الإنجليزية في العالم.

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وقالت منظمة "التعليم أولاً" على موقعها الرسمي أن المعلمة نهى سلطان اختيرت كأفضل معلمة للغة الإنجليزية في العالم ضمن مسابقة شارك فيها 700 معلم ومعلمة من 40 دولة.

الإدارة العامة للإعلام التربوي والنشر بديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن بدورها تتقدم بأزكى التهاني والتبريكات للأستاذة نهى سلطان سعيد على هذا الإنجاز الفريد، متمنية لها مزيداً من النجاحات في قادم الأيام.