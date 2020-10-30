أمريكا تحذر مواطنيها من الصواريخ والمسيرات اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



أبدت السفارة الأمريكية في السعودية مخاوفها من عودة إستهداف الجيش اليمني للاراضي السعودية، سيما في ظل استمرار الطيران السعودي الحربي غاراته على العديد من المحافظات اليمنية وفي مقدمتها صعدة والجوف ومأرب.

واطلقت السفارة الأمريكية تحذيراً لرعاياها خاصة المتواجدين في المنشئات الاقتصادية السعودية من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، على السعودية، خاصة في تصاعد الهجمات السعودية على مأرب والجوف.

وقالت السفارة الأمريكية، في تحذير أمني، نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إنها “تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة، وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على “البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

وأشارت، إلى أنه “حتى “لو” تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطراً كبيراً”، وأضافت: “بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية، للحصول على إرشادات رسمية”.