شكرا لبحثكم عن خبر تشييع جثمان الوزير الحوثي حسن زيد في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شيعت جماعة الحوثيين الجمعة بالعاصمة صنعاء، جثمان وزير الشباب والرياضة حسن زيد الذي أغتيل على يد عناصر مسلحة.

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ونقل المشيعون جنازة حسن زيد إلى مقبرة الرحمة بحي الإذاعة وسط صنعاء حيث ووري جثمانه الثرى بعد أن تم الصلاة عليه في مسجد الصالح.

وصباح الثلاثاء، أغتال مسلحان مجهولان القيادي البارز حسن زيد أمين عام حزب الحق، والمعين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين،حينما أطلقا عليه وابلاً من الرصاص بينما كان يستقل سيارته الخاصة مع ابنته سلمى التي نجت من الموت بأعجوبة رغم إصابتها بعيارات نارية، وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين أعلنت الأربعاء مقتل أحد منفذ جريمة الاغتيال والقبض على الأخر بعد تعرضه للإصابة نتيجة الإشتباك مع عناصر نقطة أمنية بمدينة ذمار، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل المشتبه به الثاني.