شكرا لبحثكم عن خبر إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان بإنفجار عبوة ناسفة في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب سبعة مدنيين، بينهم طفلان، الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة في عربة عسكرية، بالقرب من سوق شعبي بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري، ظهر الجمعة، جوار سوق عبده سيف لبيع القات في منطقة بير باشا غربي مدينة تعز.

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وأضافت المصادر أن الإنفجار، أسفر عن إصابة سبعة مواطنين، من بينهم طفلان ورجل مسن، بإصابات متفاوتة، جراح بعضهم خطيرة،بالإضافة إلى إعطاب الطقم.

ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع واحد من إنفجار عبوة ناسفة زرعت استهدفت سيارة مدير قسم شرطة صالة محمد السفياني جوار منزله في حي العسكري شرقي مدينة تعز.