شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر يوضح مقاله المسيء للسفير ال جابر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، أن يكون قد قصد أو استهدف السفير السعودي محمد آل جابر في منشور له على فيسبوك موجه إلى أنصار المؤتمر الشعبي العام.

وقال بن دغر في تغريدة توضيحية" لا تصطادوا في الماء العكر، فلم يكن المقصود آل جابر إنما سفراء آخرين"

وأضاف أن العلاقة التي تربط الحكومة بآل جابر استراتيجية ودائمة.

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وأكد أن المقصودين هم السفراء الذين يريدون إعلان الحكومة دون مراعاة للشق العسكري.

وجاء توضيح بن دغر عقب الحملة التي تنشر ضده وتدار من الغرف المغلقة للامارات وأحمد علي عبدالله صالح.