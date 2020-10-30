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بن دغر يوضح مقاله المسيء للسفير ال جابر

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، أن يكون قد قصد أو استهدف السفير السعودي محمد آل جابر في منشور له على فيسبوك موجه إلى أنصار المؤتمر الشعبي العام.

وقال بن دغر  في تغريدة توضيحية" لا تصطادوا في الماء العكر، فلم يكن المقصود آل جابر إنما سفراء آخرين"

 

وأضاف أن العلاقة التي تربط الحكومة بآل جابر استراتيجية ودائمة.

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وأكد أن المقصودين هم السفراء الذين يريدون إعلان الحكومة دون مراعاة للشق العسكري.

 

وجاء توضيح بن دغر عقب الحملة التي تنشر ضده وتدار من الغرف المغلقة للامارات وأحمد علي عبدالله صالح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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