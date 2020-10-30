شكرا لبحثكم عن خبر خطأ قاتل يرتكبه الحوثيون في الجوف والنتيجة فادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس، أسر مجموعة من عناصر الحوثيين إثر كمين محكم في جبهة بئر المرازيق شرقي محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي إلى كمين محكم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية التي تم تحريرها مؤخراً باتجاه بئر المرازيق البوابة الشرقية لمدينة الحزم".

وأضاف، أن أبطال الجيش الوطني أطبقوا الحصار على المجاميع المتسللة وأوقعوا عدداً منهم بين قتيل وجريح فيما تمكنوا من أسر آخرين بينهم قيادي ميداني.

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وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت 5 أطقم بعتادها وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وبحسب المصدر فإن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

والأربعاء الماضي، أعلنت قوات الجيش تحرير عدداً من التلال الجبلية الحاكمة، شرق منطقة المرازيق، بينها جبال دحيضة بشكل كامل، كما استكملت تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم في جبهة الريان.