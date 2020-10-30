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الحوثيون يفرجون عن ثلاثة جنود بمقابل مادي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفرج مسلحون قبليون موالون لجماعة الحوثيين امس الخميس عن جنود أسرى بمقابل مادي في محافظة الجوف شمال اليمن.

 

وأوضح العقيد يحيى الحاسر، رئيس لجنة الأسرى بالمنطقة العسكرية السادسة أن مسلحين قبليين موالين للحوثيين أفرجوا اليوم عن ثلاثة جنود بمقابل مادي، وفقا للصحفي فارس الحميري. 

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 وأضاف الحاسر أن الجنود كانوا قد تعرضوا للأسر قبل ثمانية أشهر في منطقة "اللبنات" شرق مدينة الحزم.

 

وتبادلت الحكومة الشرعية والحوثيين، منتصف الشهر الجاري 1081 أسيرا في صفقة تبادل وقع عليها الطرفان في 27 سبتمبر الماضي برعاية الامم المتحدة. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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