شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يفرجون عن ثلاثة جنود بمقابل مادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرج مسلحون قبليون موالون لجماعة الحوثيين امس الخميس عن جنود أسرى بمقابل مادي في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضح العقيد يحيى الحاسر، رئيس لجنة الأسرى بالمنطقة العسكرية السادسة أن مسلحين قبليين موالين للحوثيين أفرجوا اليوم عن ثلاثة جنود بمقابل مادي، وفقا للصحفي فارس الحميري.

Advertisements

وأضاف الحاسر أن الجنود كانوا قد تعرضوا للأسر قبل ثمانية أشهر في منطقة "اللبنات" شرق مدينة الحزم.

وتبادلت الحكومة الشرعية والحوثيين، منتصف الشهر الجاري 1081 أسيرا في صفقة تبادل وقع عليها الطرفان في 27 سبتمبر الماضي برعاية الامم المتحدة.