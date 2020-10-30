شكرا لبحثكم عن خبر هجرة يمنية معاكسة : اليمنيون يغادرون مصر ويعودون إلى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعاظمت مجددا هجرة الآلاف من اليمنيين الذين استقروا في جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية وعاد قطاع كبير منهم إلى اليمن.

وقالت مصادر عاملة في السفارة اليمنية بالقاهرة لصحيفة "عدن الغد" ان الآلاف من اليمنيين غادروا جمهورية مصر العربية صوب اليمن .

وشهدت الهجرة إلى مصر ارتفاعا كبيرا مابين أعوام 2017 و 2020 لكنها في العام الأخير بدأت بالانحسار.

وانعشت هجرة يمنية ضخمة إلى مصر قطاع العقار المصري واستثمرت أموال يمنية ضخمة في قطاعات الانتاج والمطاعم وغيرها .

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ويقول مهتمون بشئون الهجرة ان حالة استقرار الخدمات والامان ورخص المعيشة في مصر خلال السنوات الماضية دفع الآلاف من اليمنيين إلى الهجرة اليها .

ومؤخرا شهدت الحياة في مصر صعوبات عدة بينها ارتفاع تكاليف الخدمات وغلاء المعيشة الأمر الذي ساوى بين المعيشة في اليمن ومصر وربما منح اليمن تفوقا جزئيا فيما يخص المعيشة.

وتزايدت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعية عروض بيع الاشياء المستعملة التي استخدمتها الاسر اليمنية والشقق وغيرها .

وتعكس هذه الاعلانات تزايد اعداد الاسر اليمنية التي قررت على مايبدو العودة إلى اليمن .